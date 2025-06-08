Роналду, Бруну, Бернарду, Ямаль, Уильямс, Педри – в стартовых составах Португалии и Испании на финал Лиги наций
Сборные Португалии и Испании огласили составы на финал Лиги наций.
Матч состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
Сборная Португалии: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Гонсалу Инасиу, Рубен Диаш, Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Франсишку Консейсау, Педру Нету, Криштиану Роналду.
Сборная Испании: Унаи Симон, Оскар Мингеса, Робен Ле Норман, Дин Хейсен, Марк Кукурелья, Мартин Субименди, Фабиан Руис, Педри, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Микель Ойарсабаль.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14181 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер сборной Португалии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости