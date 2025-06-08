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Роналду, Бруну, Бернарду, Ямаль, Уильямс, Педри – в стартовых составах Португалии и Испании на финал Лиги наций

Сборные Португалии и Испании огласили составы на финал Лиги наций.

Матч состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. 

Сборная ПортугалииДиогу КоштаНуну МендешГонсалу Инасиу, Рубен Диаш, Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Франсишку Консейсау, Педру Нету, Криштиану Роналду.

Сборная Испании: Унаи Симон, Оскар Мингеса, Робен Ле Норман, Дин Хейсен, Марк Кукурелья, Мартин Субименди, Фабиан Руис, Педри, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Микель Ойарсабаль.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14181 голос
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер сборной Португалии
logoЛига наций УЕФА
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoФабиан Руис
logoПедру Нету
logoНико Уильямс
logoРубен Диаш
logoДиогу Кошта
logoФрансишку Консейсау
logoМарк Кукурелья
logoУнаи Симон
logoПедри
logoБруну Фернандеш
logoОскар Мингеса
logoРобен Ле Норман
logoБернарду Силва
logoМартин Субименди
logoГонсалу Инасиу
logoЛамин Ямаль
logoВитинья
logoКриштиану Роналду
logoЖоау Невеш
logoНуну Мендеш
logoДин Хейсен
logoМикель Ойарсабаль
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