Роналду, Бруну, Бернарду, Ямаль, Уильямс, Педри – в стартовых составах Португалии и Испании на финал Лиги наций

Сборные Португалии и Испании огласили составы на финал Лиги наций.

Матч состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

Сборная Португалии : Диогу Кошта , Нуну Мендеш , Гонсалу Инасиу , Рубен Диаш, Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш , Бернарду Силва, Франсишку Консейсау, Педру Нету, Криштиану Роналду.

Сборная Испании : Унаи Симон, Оскар Мингеса, Робен Ле Норман, Дин Хейсен, Марк Кукурелья, Мартин Субименди, Фабиан Руис, Педри, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Микель Ойарсабаль.