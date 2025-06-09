Игроки Испании и Португалии устроили стычку после падения Мендеша в штрафной. Арбитр пообщался с ВАР на предмет удаления, но не показал красную

Игроки Испании и Португалии потолкались во время финала Лиги наций.

На 99-й минуте матча защитник португальцев Нуну Мендеш упал в штрафной испанцев, поскользнувшись после отбора Алекса Баэны . Главный судья Сандро Шерер показал, что фола не было.

В этот момент Баэна сцепился с Мендешем, вскоре к стычке подключились другие футболисты.

Судья пообщался с видеоассистентом насчет удаления кого-то из участников стычки, однако обошелся без красных карточек. По желтой получили Баэна и Мендеш.

Изображение: кадр из трансляции DAZN