Игроки Испании и Португалии устроили стычку после падения Мендеша в штрафной. Арбитр пообщался с ВАР на предмет удаления, но не показал красную
Игроки Испании и Португалии потолкались во время финала Лиги наций.
На 99-й минуте матча защитник португальцев Нуну Мендеш упал в штрафной испанцев, поскользнувшись после отбора Алекса Баэны. Главный судья Сандро Шерер показал, что фола не было.
В этот момент Баэна сцепился с Мендешем, вскоре к стычке подключились другие футболисты.
Судья пообщался с видеоассистентом насчет удаления кого-то из участников стычки, однако обошелся без красных карточек. По желтой получили Баэна и Мендеш.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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