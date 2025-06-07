Пиоли и Раньери будут главными кандидатами на пост тренера сборной Италии в случае отставки Спаллетти
У сборной Италии может смениться тренер.
Вчера команда Лучано Спаллетти потерпела поражение от сборной Норвегии со счетом 0:3 в 3-м туре квалификации ЧМ-2026.
Как пишет Джанлука Ди Марцио, 10 июня состоится встреча между нынешним главным тренером итальянской команды и президентом Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравиной. Не исключено, что Спаллетти подаст в отставку. До матча с Молдовой изменений в тренерском штабе не будет.
Если Лучано уйдет, главными кандидатами на пост главного тренера сборной Италии будут Стефано Пиоли и Клаудио Раньери. Экс-тренер «Милана» считается фаворитом, но он не сможет покинуть «Аль-Наср», где работает в данный момент, до начала июля – это связано с «налоговыми причинами».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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