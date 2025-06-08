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Глава FIGC Гравина о 0:3 Италии от Норвегии: «Можно проиграть, но не таким образом – это неприемлемо. Спаллетти не заслуживает нападок, мы ищем решение»

Габриэле Гравина раскритиковал сборную Италии после поражения от Норвегии.

В отборочном матче ЧМ-2026 Италия уступила со счетом 0:3.

– Сборная Норвегии показала экспоненциальный рост и сейчас является одной из сильнейших в абсолютном смысле этого слова. Сегодня они обладают выдающимися качествами и в данный момент сильнее нас. Можно проиграть, но не таким образом, это неприемлемо.

Нам нужно понять, почему мы проиграли. Наш чемпионат дал нам уставших игроков. Многие из них приехали [в расположение сборной] всего за несколько дней до вылета, нельзя подготовиться к матчу в такой короткий срок.

Понятно, что, когда вы теряете игроков, с которыми работали в преддверии отбора на чемпионат мира, из-за травм, и когда к матчу не относятся должным образом, это проблема. Я даже не хочу думать о том, что Италия останется без чемпионата мира.

Меня беспокоят нападки некоторых людей. Это бесполезные атаки от тех, кто только и ждет подходящего момента. Меня также беспокоит ложная информация о реальных проблемах. Спаллетти не заслуживает нападок, которым подвергается. Его настрой показался мне воинственным. Сейчас мы общаемся с Лучано. Нам нужно найти решение для немедленного продолжения работы. После завтрашнего матча у нас будет время для подведения итогов.

– Планируется ли отставка Спаллетти?

– Нет, я не могу этого сказать. Мы общаемся и рассуждаем.

Синяя футболка – это не просто цвет, это наследие, и мы должны донести это. Это историческое наследие. Надевая эту футболку, ты несешь груз, гордость миллионов граждан.

Эта футболка вам не принадлежит, ее вам одолжили. Эту майку вам одолжили дети, которые смотрят на вас, потому что мечтают ее надеть, ее вам одолжили люди, которые, хотят увидеть в ваших глазах желание вновь подняться, когда вы падаете. Когда вы носите ее, вы с народом, – сказал глава Итальянской федерации футбола.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoСборная Италии по футболу
logoКвалификация ЧМ
Федерация футбола Италии
logoЛучано Спаллетти
Габриэле Гравина
logoсборная Норвегии по футболу
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