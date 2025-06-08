Киммих о 0:2 с Францией: «Германия должна была вести 3:0 к шестой минуте, а ушла на перерыв при 0:1. Наша структура рано распалась, мы были нетерпеливы с мячом – идеальная игра для французов»
Йозуа Киммих высказался о поражении от Франции (0:2) в Лиге наций.
«Если посмотреть на первый тайм, то уже к шестой минуте мы должны были вести 3:0, а в итоге ушли на перерыв при счете 0:1.
После перерыва наша структура слишком рано распалась, мы были слишком нетерпеливы с мячом. Для французов это была идеальная игра», – сказал защитник сборной Германии.
Нагельсманн о 0:2 от Франции: «Это было незаслуженно, учитывая наши моменты. Но важно не только создавать их, но и реализовывать. Во 2-м тайме было что-то вроде харакири»
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14175 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Немецкого футбольного союза
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости