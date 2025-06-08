Киммих о 0:2 с Францией: «Германия должна была вести 3:0 к шестой минуте, а ушла на перерыв при 0:1. Наша структура рано распалась, мы были нетерпеливы с мячом – идеальная игра для французов»

Йозуа Киммих высказался о поражении от Франции (0:2) в Лиге наций.

«Если посмотреть на первый тайм, то уже к шестой минуте мы должны были вести 3:0, а в итоге ушли на перерыв при счете 0:1.

После перерыва наша структура слишком рано распалась, мы были слишком нетерпеливы с мячом. Для французов это была идеальная игра», – сказал защитник сборной Германии.

Нагельсманн о 0:2 от Франции: «Это было незаслуженно, учитывая наши моменты. Но важно не только создавать их, но и реализовывать. Во 2-м тайме было что-то вроде харакири»