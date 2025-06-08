Нагельсманн о 0:2 от Франции: «Это было незаслуженно, учитывая наши моменты. Но важно не только создавать их, но и реализовывать. Во 2-м тайме было что-то вроде харакири»

Юлиан Нагельсманн считает поражение от сборной Франции незаслуженным.

Сборная Германии потерпела поражение со счетом 0:2 в матче за третье место Лиги наций.

«Учитывая наши моменты и то, как мы играли, это было незаслуженно, но, к сожалению, голы – это часть игры. В первом тайме мы снова увидели свою игру, но когда ты создаешь четыре или пять отличных моментов, ты должен вести в счете.

Во втором тайме было что-то вроде харакири; потом, конечно, время от времени случались контратаки. В целом, мы действовали хорошо. Важно не только создавать моменты, но и реализовывать их. Сегодняшняя игра была хорошей не с точки зрения результата, а с точки зрения нашей игры», – сказал главный тренер сборной Германии.