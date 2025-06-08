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  • Нагельсманн о 0:2 от Франции: «Это было незаслуженно, учитывая наши моменты. Но важно не только создавать их, но и реализовывать. Во 2-м тайме было что-то вроде харакири»
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Нагельсманн о 0:2 от Франции: «Это было незаслуженно, учитывая наши моменты. Но важно не только создавать их, но и реализовывать. Во 2-м тайме было что-то вроде харакири»

Юлиан Нагельсманн считает поражение от сборной Франции незаслуженным.

Сборная Германии потерпела поражение со счетом 0:2 в матче за третье место Лиги наций. 

«Учитывая наши моменты и то, как мы играли, это было незаслуженно, но, к сожалению, голы – это часть игры. В первом тайме мы снова увидели свою игру, но когда ты создаешь четыре или пять отличных моментов, ты должен вести в счете.

Во втором тайме было что-то вроде харакири; потом, конечно, время от времени случались контратаки. В целом, мы действовали хорошо. Важно не только создавать моменты, но и реализовывать их. Сегодняшняя игра была хорошей не с точки зрения результата, а с точки зрения нашей игры», – сказал главный тренер сборной Германии. 

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Немецкого футбольного союза
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