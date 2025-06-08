Юран готов возглавить ЦСКА: «Желание поработать с топ-клубом есть, остается самое простое – решение руководителей. Разве пауза должна мешать карьере?»
Сергей Юран ответил на вопрос о возможной работе в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что главный тренер армейцев Марко Николич близок к назначению в АЕК из чемпионата Греции.
– Хотели бы возглавить ЦСКА?
– Конечно, у меня есть желание поработать с топ-клубом. Я много раз об этом говорил. Другое дело, что можно рассматривать все, что угодно. Остается самое простое – решение от руководителей клуба.
– Скажется ли пауза в работе?
– У многих тренеров она есть. Разве это должно мешать дальнейшей карьере? – сказал бывший тренер клубов РПЛ.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14153 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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