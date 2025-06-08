Юран готов возглавить ЦСКА: «Желание поработать с топ-клубом есть, остается самое простое – решение руководителей. Разве пауза должна мешать карьере?»

Сергей Юран ответил на вопрос о возможной работе в ЦСКА.

Ранее сообщалось , что главный тренер армейцев Марко Николич близок к назначению в АЕК из чемпионата Греции.

– Хотели бы возглавить ЦСКА?

– Конечно, у меня есть желание поработать с топ-клубом. Я много раз об этом говорил. Другое дело, что можно рассматривать все, что угодно. Остается самое простое – решение от руководителей клуба.

– Скажется ли пауза в работе?

– У многих тренеров она есть. Разве это должно мешать дальнейшей карьере? – сказал бывший тренер клубов РПЛ .