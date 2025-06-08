«Локомотив» рассматривает трансфер 24-летнего хавбека «Фамаликана» Топича

«Локомотив» интересуется Мирко Топичем из «Фамиликана».

Об этом рассказал агент футболиста Улисс Сантос.

«Мы общаемся по Мирко в России. Среди клубов – «Локомотив », – сказал Сантос.

В прошедшем сезоне 24-летний Топич сыграл за португальский «Фамаликан » в 34 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.