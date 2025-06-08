«Локомотив» рассматривает трансфер 24-летнего хавбека «Фамаликана» Топича
«Локомотив» интересуется Мирко Топичем из «Фамиликана».
Об этом рассказал агент футболиста Улисс Сантос.
«Мы общаемся по Мирко в России. Среди клубов – «Локомотив», – сказал Сантос.
В прошедшем сезоне 24-летний Топич сыграл за португальский «Фамаликан» в 34 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
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