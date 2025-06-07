«Локомотив» объявит о трансфере Комличенко в начале следующей недели (Mash на спорте)

Николай Комличенко перейдет в «Локомотив» из «Ростова».

Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте». Московский клуб объявит о подписании нападающего в начале следующей недели.

Также сообщается, что «Локомотив » уже договорился с «Ростовом » и самим игроком. Стороны заключат контракт на три года с возможностью продления на один сезон.

Комличенко отправится на медобследование, если не поедет на матч сборной России против Беларуси, который состоится 10 июня.

В минувшем сезоне Мир РПЛ на счету 29-летнего нападающего 8 голов и 4 результативных передачи в 26 матчах.