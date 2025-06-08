Агент Батракова об интересе «Зенита»: «Много клубов интересуются Алексеем, в том числе и российские. Но «Локомотив» не горит желанием продавать футболиста»
Агент Алексея Батракова высказался об интересе «Зенита» к футболисту.
Ранее телеграм-канал «МЯЧ RU» сообщил, что петербургский клуб готов выделить 25 миллионов евро на трансфер полузащитника «Локомотива». Утверждалось, что в сделке заинтересован лично председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
«Много клубов интересуются Алексеем, в том числе и российские. Но на сегодняшний день «Локомотив» не горит желанием продавать футболиста, а сам Батраков пока не планирует переходить в другой российский клуб», – сказал Владимир Кузьмичев.
«Зенит» всерьез интересуется Батраковым. Полузащитник не хочет уходить из «Локо» в другой клуб России, в новом контракте не будет отступных для команд РПЛ («РБ Спорт»)
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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