Мбаппе после 2:0 с Германией: «Рад снова забивать. Хорошо, что на это обращают внимание – значит, от меня ждут голов. Были обстоятельства, которые откладывали этот момент»

Килиан Мбаппе высказался о завершившейся голевой засухе.

Сборная Франции обыграла Германию в матче за третье место Лиги наций (2:0). На счету Мбаппе победный гол.

«Мы провели два матча, из которых можно извлечь много уроков – как положительных, так и отрицательных. Скучать не пришлось. Мы сделали много хорошего, но и много чего нужно проанализировать.

Нам нужно было отреагировать на поражение от Испании . Мы это сделали, и мы очень довольны. Против Германии никогда не бывает легко. Теперь возвращаемся домой. Солнца больше нет, так что поедем побыстрее».

О чемпионате мира

«Я все время о нем говорю, потому что это очень важный турнир для нас. Самый важный. Для игрока нет ничего прекраснее, чем представлять свою страну на чемпионате мира. Но сначала нужно квалифицироваться. Все по-настоящему начнется уже в сентябре с отборочного матча с Украиной. Надо готовиться к длинному пути».

О закончившейся голевой засухе

«Бывают такие периоды. Хорошо, что люди обращают внимание, когда я не забиваю: это значит, что от меня ждут голов. Это вызывает уважение к моему имени. Я старался работать. Было немало обстоятельств, которые отложили этот момент. Я рад снова забивать, но главное – это победа», – сказал нападающий «Реала » и сборной Франции на TF1.