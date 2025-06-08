У Германии 1 победа в 5 последних матчах
Сборная Германии выиграла 1 матч из 5 последних.
Команда Юлиана Нагельсманна уступила Франции в матче за третье место в Лиге наций (0:2).
В последних пяти играх у Германии лишь одна победа. В полуфинале Лиги наций немцы уступили Португалии (1:2), в 1/4 финала прошли Италию (2:1, 3:3), также была ничья с Венгрией на групповом этапе (1:1).
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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