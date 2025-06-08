Германия ни разу не стала призером Лиги наций за все 4 розыгрыша. Сборная впервые вышла в плей-офф и уступила Франции в матче за 3-е место
Сборная Германии вновь осталась без медалей в Лиге наций.
Команда Юлиана Нагельсманна уступила Франции (0:2) матче за 3-е место.
Германия не становилась призером Лиги наций ни в одном из четырех розыгрышей турнира. В этом сезоне немцы впервые вышли в плей-офф турнира после трех невыходов из группы.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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