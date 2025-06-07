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Доннарумма о поражении от Норвегии: «Нет слов. Италии нужно улучшать игру – болельщики такого не заслуживают. Подобные матчи неприемлемы»

Джанлуиджи Доннарумма высказался о поражении Италии от Норвегии.

Сборная Италии проиграла Норвегии (0:3) в матче отбора на ЧМ-2026.

«У меня нет слов. Нужно улучшать игру – наши болельщики такого не заслуживают. Нам надо разобраться в себе, справиться с этим вместе.

Мы должны найти в себе силы, потому что мы Италия. Подобные матчи неприемлемы, каждый должен взять на себя ответственность.

Мы должны быть более сплоченными, чем когда-либо. Нам это необходимо», – сказал вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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logoКвалификация ЧМ
logoсерия А Италия
logoсборная Норвегии по футболу
logoДжанлуиджи Доннарумма
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