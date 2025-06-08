Забарный сообщил «Борнмуту», что хочет перейти в «ПСЖ», за защитника требуют 70 млн евро. Парижане хотят, чтобы украинец сыграл на КЧМ
«ПСЖ» надеется подписать Илью Забарного до старта клубного ЧМ.
По информации L’Equipe,украинский защитник сообщил «Борнмуту», что хочет только в «ПСЖ». «Борнмут» запрашивает за Забарного 70 млн евро, однако парижский клуб пока не предлагал такую сумму.
Сообщается, что «ПСЖ» рассчитывает завершить трансфер в ближайшие 2 дня, чтобы Забарный смог сыграть на клубном чемпионате мира.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
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