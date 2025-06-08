Забарный сообщил «Борнмуту», что хочет перейти в «ПСЖ», за защитника требуют 70 млн евро. Парижане хотят, чтобы украинец сыграл на КЧМ

«ПСЖ» надеется подписать Илью Забарного до старта клубного ЧМ.

По информации L’Equipe,украинский защитник сообщил «Борнмуту », что хочет только в «ПСЖ ». «Борнмут» запрашивает за Забарного 70 млн евро, однако парижский клуб пока не предлагал такую сумму.

Сообщается, что «ПСЖ» рассчитывает завершить трансфер в ближайшие 2 дня, чтобы Забарный смог сыграть на клубном чемпионате мира.