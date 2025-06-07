Доннарумма склоняется к продлению контракта с «ПСЖ», несмотря на интерес «Сити», «Баварии» и итальянских клубов

Джандуиджи Доннарумма отдает приоритет продлению контракта с «ПСЖ».

Срок действия текущего соглашения 26-летнего вратаря с парижанами истекает в следующем году. В ближайшие дни возможна встреча с представителями клуба, на которой будет обсуждаться будущее итальянца.

Предложение «ПСЖ » по новому контракту предусматривает более низкую зарплату, чем прописана у вратаря сейчас (более 10 миллионов евро). Сам Доннарумма просит продление на условиях, соответствующих его выдающимся выступлениям в этом сезоне.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, интерес к голкиперу проявляют «Манчестер Сити », «Бавария » и итальянские клубы.

Диалог с «Ювентусом » возможен, «Интер » также заинтересован, но по словам агента игрока Энцо Райолы, дальше разговоров дело пока не зашло. Вариант с «Наполи» не материализовался.