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Арустамян о Николиче: «Отношения с менеджментом ЦСКА были непростыми еще зимой. Предположу, что Марко считает: работа в Афинах скорее приблизит к работе в топ-5 лигах, чем РПЛ»

У Марко Николича были напряженные отношения с руководством ЦСКА еще зимой.

Об этом рассказал журналист Нобель Арустамян. Ранее стало известно, что сербский специалист близок к тому, чтобы покинуть московский клуб и возглавить АЕК. 

«Главное событие российского межсезонья – еще толком не начавшегося – вероятный уход Марко Николича из ЦСКА. Чуть ранее «Спартак» продлил истекавший в 2026-м контракт с Деяном Станковичем (почему – еще обсудим). ЦСКА с Николичем этого не сделал. Сейчас Марко активно переманивает греческий АЕК.

Шок для болельщиков ЦСКА – после такой классной весны в РПЛ, после победы в Кубке России, после стольких громких слов. Попробуем разобраться.

Наружу это тогда не выходило, но – по разговорам вокруг команды, которые до меня доносились, – отношения между тренером и менеджментом ЦСКА были непростыми еще зимой. Очевидно, Николич был недоволен работой клуба – во многих аспектах, а прежде всего в трансферах.

Информация о расхождениях с Евгением Шевелевым неслучайна. Зимой ЦСКА вел молодых и при этом дорогих легионеров вроде Лоррана и подписывал тех, что Марко не устраивают: у Алеррандро всего 2 выхода в старте в РПЛ, у Вильягры вовсе ни одного. Николича такой подход не устраивал.

Марко, как говорят, требовались взрослые, готовые, понятные футболисты, способные сделать разницу сразу. В противном случае тренер планировал ставить молодых воспитанников. Что Марко в конце концов и делал – и это принесло свои плоды.

Как Николич видел летнее окно, был ли у него реально конфликт с клубом и с Шевелевым в частности, каким именно он видел свое влияние на трансферы – мне неизвестно. Но претензии у Марко были, и озвучивал он их еще зимой.

Судя по последним событиям, ясно: ситуация так и не разрешена. Еще одна моя догадка: зимой ЦСКА подвозили новичков под самый конец сборов или вообще по ходу сезона – это тоже совсем не устраивало Николича. Новый сезон РПЛ стартует уже почти через месяц – и, видимо, положение едва ли исправилось бы.

Почему АЕК – понятно. С его спортивным директором Рибальтой Марко связывают давние теплые отношения. Ходили разговоры, что Хавьер хотел позвать Николича еще в «Парму».

О работе в Европе Марко мечтает давно. После «Локомотива» устраивающий оффер оттуда Николич так и не получил – и поэтому выбрал Эмираты. Топ-лигой греческий чемпионат не назовешь, это даже не второй эшелон. Но предположу, что Николич считает: работа в Афинах скорее приблизит к работе в топ-5 лигах, чем РПЛ.

С Марко я знаком давно и жду, когда он сам внятно озвучит свою позицию. Обычно он не уходит от ответа – любопытно, что скажет в этот раз», – написал Арустамян.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2379 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
logoНобель Арустамян
logoМарко Николич
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
Лорран
logoвысшая лига Греция
logoАлеррандро
Хавьер Рибальта
Евгений Шевелев
logoРодриго Вильягра
logoАЕК
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