Николич попрощался с некоторыми игроками ЦСКА. Тренер говорил руководству, что останется, если замгендиректора Шевелев будет уволен («СЭ»)
Главный тренер армейцев позвонил нескольким футболистам и попрощался с ними, пишет «Спорт-Экспресс». Ранее сообщалось, что сербский специалист близок к назначению в АЕК.
Отмечается, что перед тем, как принять решение об уходе, Николич выдвинул ультиматум руководству московского клуба. Он сказал, что останется, если клуб уволит заместителя генерального директора по спортивным вопросам Евгения Шевелева.
Николич тренирует ЦСКА с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 армейцы под его руководством стали третьими в Мир РЛП и взяли Фонбет Кубок России.
Причина возможного ухода Николича из ЦСКА – конфликт с заместителем гендиректора Шевелевым. Претензия Марко – зимние трансферы («СЭ»)
АЕК выкупит Николича за 600 тысяч евро. Тренер уходит из ЦСКА из-за отсутствия семьи рядом и возможности играть в еврокубках