Николич попрощался с некоторыми игроками ЦСКА. Тренер говорил руководству, что останется, если замгендиректора Шевелев будет уволен («СЭ»)

Марко Николич сообщил некоторым игрокам, что уйдет из ЦСКА.

Главный тренер армейцев позвонил нескольким футболистам и попрощался с ними, пишет «Спорт-Экспресс ». Ранее сообщалось, что сербский специалист близок к назначению в АЕК.

Отмечается, что перед тем, как принять решение об уходе, Николич выдвинул ультиматум руководству московского клуба. Он сказал, что останется, если клуб уволит заместителя генерального директора по спортивным вопросам Евгения Шевелева .

Николич тренирует ЦСКА с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 армейцы под его руководством стали третьими в Мир РЛП и взяли Фонбет Кубок России.

Причина возможного ухода Николича из ЦСКА – конфликт с заместителем гендиректора Шевелевым. Претензия Марко – зимние трансферы («СЭ»)

АЕК выкупит Николича за 600 тысяч евро. Тренер уходит из ЦСКА из-за отсутствия семьи рядом и возможности играть в еврокубках