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Де ла Фуэнте о Роналду: «Криштиану – легенда футбола, он пропагандирует истинные ценности игры. Нам повезло сыграть против Португалии, которую он ведет за собой»

Луис де ла Фуэнте выразил уважение Криштиану Роналду.

Сегодня Испания сыграет с Португалией в финале Лиги наций. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Роналду назвал сборную Испании одной из лучших команд мира.

«Я всегда чувствовал признание и любовь от тех, кто важен для меня, и очень ценю его слова. В свою очередь хочу выразить ему свое уважение. Он легенда футбола и человек, который пропагандирует истинные ценности игры. Он пример для всех нас.

Нам повезло сыграть против Португалии, которую ведет за собой человек, оставивший след в истории», – сказал главный тренер сборной Испании.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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