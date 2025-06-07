Роберто Мартинес: «Роналду – пример для подражания, нравится его голод. Он выиграл все, а на следующий день начинает все с нуля»
Роберто Мартинес высоко отозвался о Криштиану Роналду.
«Капитан хочет играть. Для него это будет четвертый финал за сборную.
Это невероятно, он пример для подражания. Мне нравится его голод. Он выиграл все, а на следующий день начинает все с нуля», – сказал тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.
Завтра Португалия сыграет с Испанией в финале Лиги наций.
Криштиану Роналду: «Скучаю по трофеям, но нельзя всегда побеждать. Уверен, Португалия возьмет титул завтра»
Роналду об игре с Месси в одной команде: «У меня были предложения из Аргентины, но маловероятно, мне уже 40. Мы 15 лет соперничали на одном уровне, он уважает меня, как и я его»
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