Роберто Мартинес: «Роналду – пример для подражания, нравится его голод. Он выиграл все, а на следующий день начинает все с нуля»

Роберто Мартинес высоко отозвался о Криштиану Роналду.

«Капитан хочет играть. Для него это будет четвертый финал за сборную.

Это невероятно, он пример для подражания. Мне нравится его голод. Он выиграл все, а на следующий день начинает все с нуля», – сказал тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.

Завтра Португалия сыграет с Испанией в финале Лиги наций.

Криштиану Роналду: «Скучаю по трофеям, но нельзя всегда побеждать. Уверен, Португалия возьмет титул завтра»

Роналду об игре с Месси в одной команде: «У меня были предложения из Аргентины, но маловероятно, мне уже 40. Мы 15 лет соперничали на одном уровне, он уважает меня, как и я его»

