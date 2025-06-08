Роналду о Ямале и финале Лиги наций: «О противостоянии Криштиану с кем-то говорят в каждом большом матче – это нормально, я привык. На самом деле играет одна команда против другой»

Криштиану Роналду высказался о противостоянии с Ламином Ямалем.

Сегодня Португалия и Испания сыграют в финале Лиги наций. Матч пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Так было всегда, в каждом большом матче Криштиану был против одного, против другого... Прошло около 20 лет, но ничего не изменилось, и это больше не мешает мне спать по ночам – это нормально, я привык.

Это совершенно разные поколения – одно начинается, другое заканчивается, и это как раз мой случай. Им стоит [противопоставить] Ламина и, скажем, Витинью – они принадлежат к разным поколениям, но они ближе. Не проблема, если они хотят создать [противостояние] с Криштиану – я приму удар на себя, для меня это не имеет значения.

Когда говорят о противостоянии Криштиану и [другого игрока]… На самом деле это не так, играет одна команда против другой. Так будет всегда, но я понимаю, что это делает игру более напряженной, но это прекрасно и нормально. Больше всего я хочу, чтобы Португалия была на хорошем уровне – уверен, что все пойдет хорошо, мы сможем провести отличный матч и обыграть, возможно, лучшую команду в мире», – сказал нападающий сборной Португалии.