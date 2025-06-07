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  • Роналду о Мартинесе: «Очень довольны его работой: приехал из другой страны, говорит на нашем языке, поет наш гимн. Если критикуют тренера, дошедшего до финала, представьте остальных»
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Роналду о Мартинесе: «Очень довольны его работой: приехал из другой страны, говорит на нашем языке, поет наш гимн. Если критикуют тренера, дошедшего до финала, представьте остальных»

Криштиану Роналду высоко отозвался о Роберто Мартинеса.

– После победы над Германией чувствуете ли вы, что команда на сто процентов доверяет тренеру, и как команда реагирует на некоторые новости, которые ставят под сомнение работу тренера?

– Если тренер доходит до финала, значит, он проделал отличную работу. Вопрос о человеке, который добился впечатляющих результатов с Португалией, меня немного смущает, но я понимаю. Если критикуют тренера, который дошел до финала, представьте себе остальных.

То, что я слышал в последнее время... Думаю, некоторым в этом вопросе не хватает уважения. Тренер проделал огромную работу, а критика есть всегда, даже когда ты побеждаешь. Это часть футбола, общественного мнения, попугаев, которые дома высказывают свое мнение.

Мы очень довольны работой тренер. Приехал из другой страны, говорит на нашем языке, поет наш гимн. Я ценю его ежедневную страсть к работе. Главное – это результаты, а они очень хорошие. Завтра, выиграем мы или нет, всегда будут споры, но для меня эти споры не имеют смысла, – сказал форвард сборной Португалии.

Завтра Португалия и Испания сыграют в финале Лиги наций.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: A Bola
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoРоберто Мартинес
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logoЛига наций УЕФА
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