Александр Мостовой: «Николич уже давно показал всем, что является топ-тренером. ЦСКА будет бороться за победу в РПЛ в следующем сезоне»
Александр Мостовой назвал Марко Николича топ-тренером.
«Лучший тренер сезона в РПЛ? Для меня это Марко Николич. Серб провел отличный сезон с ЦСКА, завоевав Кубок России, а ведь по осени его хотели уволить. Николич уже давно показал всем, что является топ-тренером. Думаю, в следующем сезоне армейцы будут бороться за победу в РПЛ», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Мостовой также отреагировал на информацию о возможном уходе сербского специалиста из московской команды.
«Сейчас не хочется это комментировать, слухов, как всегда, много. Не забывайте, сейчас лето – агенты включаются в работу. Если Николич сам скажет, что он хочет уйти, тогда и поговорим», – добавил экс-футболист.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2440 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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