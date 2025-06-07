Александр Мостовой: «Николич уже давно показал всем, что является топ-тренером. ЦСКА будет бороться за победу в РПЛ в следующем сезоне»

Александр Мостовой назвал Марко Николича топ-тренером.

«Лучший тренер сезона в РПЛ ? Для меня это Марко Николич . Серб провел отличный сезон с ЦСКА , завоевав Кубок России, а ведь по осени его хотели уволить. Николич уже давно показал всем, что является топ-тренером. Думаю, в следующем сезоне армейцы будут бороться за победу в РПЛ», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовой также отреагировал на информацию о возможном уходе сербского специалиста из московской команды.

«Сейчас не хочется это комментировать, слухов, как всегда, много. Не забывайте, сейчас лето – агенты включаются в работу. Если Николич сам скажет, что он хочет уйти, тогда и поговорим», – добавил экс-футболист.