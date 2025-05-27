Карасев обслужит первый стыковой матч «Сочи» и «Пари НН», Левников назначен на игру «Урала» и «Ахмата»
РФС назначил судей на переходные матчи за право играть в Мир РПЛ.
«Урал» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников.
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Гвардис.
«Сочи» – «Пари НН»: судья – Сергей Карасев.
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Виктор Кулагин.
Первые матчи в этих парах пройдут 28 мая.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
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