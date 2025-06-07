Дешам перед игрой с Германией: «Франция может поменять вратаря, если Меньяну нужен отдых. Решение еще не принято»

Дидье Дешам рассказал о выборе вратаря сборной Франции на игру с Германией.

В четверг французы уступили Испании (4:5) в полуфинале Лиги наций. В воскресенье Франция сыграет с Германией в матче за 3-е место.

«Поменять вратаря? Посмотрим. Посмотрим, в каком состоянии находится Майк, как он себя чувствует. Такой вариант остается возможным. Решение пока не принято – времени остается немного.

Конечно, это может коснуться и позиции вратаря. Если Майку нужно передохнуть или нет… Пока у меня нет всей информации», – сказал главный тренер сборной Франции.