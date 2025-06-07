  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дешам перед игрой с Германией: «Франция может поменять вратаря, если Меньяну нужен отдых. Решение еще не принято»
1

Дешам перед игрой с Германией: «Франция может поменять вратаря, если Меньяну нужен отдых. Решение еще не принято»

Дидье Дешам рассказал о выборе вратаря сборной Франции на игру с Германией.

В четверг французы уступили Испании (4:5) в полуфинале Лиги наций. В воскресенье Франция сыграет с Германией в матче за 3-е место. 

«Поменять вратаря? Посмотрим. Посмотрим, в каком состоянии находится Майк, как он себя чувствует. Такой вариант остается возможным. Решение пока не принято – времени остается немного.

Конечно, это может коснуться и позиции вратаря. Если Майку нужно передохнуть или нет… Пока у меня нет всей информации», – сказал главный тренер сборной Франции.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2292 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
logoлига 1 Франция
logoДидье Дешам
logoСборная Франции по футболу
logoЛига наций УЕФА
logoсерия А Италия
logoМилан
logoСборная Германии по футболу
logoМайк Меньян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль получил три звезды от Marca за матч с Францией, Мбаппе – две, Дембеле и Педри – одну. У Меньяна, Лангле, Конате, Калулу – прочерк
766 июня, 10:15
Дешам о 4:5: «Против Испании редко кто-то может создавать так много моментов. Их вратарь сделал много сэйвов. Франция постарается победить Германию»
86 июня, 02:36
Дешам о 4:5 от Испании: «Мы превосходили их в игре. Франция лучше контролировала ход матча. Я не виню только защитников за пропущенные голы – их оставляли один в один»
1115 июня, 21:39
Главные новости
«МЮ» и «Спортинг» через посредников ведут переговоры по Дьокерешу. Манкунианцы хотят подписать форварда независимо от будущего Хейлунда (Sky Sports)
32 секунды назад
Квалификация ЧМ-2026. Италия примет Молдову, Бельгия против Уэльса, Казахстан играет с Северной Македонией
2010 минут назадLive
Промес об уголовном преследовании: «Это темное облако, которое висит над твоей головой. Что бы ни решил закон, я возьму на себя ответственность»
1723 минуты назад
Болельщик погиб на финале Лиги наций, упав со второго яруса трибуны. Медицинская бригада не смогла его спасти
323 минуты назад
Марио Гомес о Ямале: «Он выиграет «Золотой мяч» несколько раз, думаю. Ламин будет доминировать в мировом футболе, если не будет травм»
1336 минут назад
Пономарев об уходе Николича: «Непорядочно по отношению к ЦСКА. Говорил, что хочет бороться за чемпионство, а сразу после сезона – ушел»
844 минуты назад
«МЮ» объявил об уходе Эриксена, Эванса и Линделефа в связи с истечением контрактов
2653 минуты назад
«Сосьедад» хочет продать Субименди «Арсеналу», а не «Реалу». Клуб удивлен интересом мадридцев (Мигель Дилэйни)
1056 минут назад
«Атлетико» подписал контракт с Лангле до 2028 года. Защитник расторг соглашение с «Барсой»
21сегодня, 14:16
Киву возглавил «Интер». Контракт – до 2027 года
52сегодня, 14:09Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Слишкович про «Оренбург»: «В начале сезона российских игроков было меньше, чем легионеров. Это ненормально. Прежних лидеров убрали, а новых в начале чемпионата не нашлось»
5 минут назад
Гладышев о Личке: «Не сказал бы, что он мягкий – мог наорать, выгнать с тренировки. Бывало, заканчивал раньше времени, если команда плохо тренировалась»
113 минут назад
Бельгия – Уэльс. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
120 минут назад
Италия – Молдова. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
220 минут назад
Слишкович заявил, что не знал заранее об увольнении Абаскаля: «Я старался защищать Гильермо. Если хочет что-то сказать, у него есть мой номер»
4сегодня, 14:11
Каррера о начале работы в «Спартаке»: «Думал, меня уволят вслед за Аленичевым. Сказали, что побуду исполняющим обязанности пару недель, пока ищут нового тренера»
сегодня, 13:56
Как вы начали бегать? Расскажите вашу историю и выиграйте приз
сегодня, 13:23Трибуна
Головин о спорах с судьями: «Мне помогает, становлюсь энергичнее и сильнее. В «Монако» попросили контролировать это и чувствовать грань»
сегодня, 13:14
Ежов, Цыпченко, Якуба, Гапонов и Овсянников ушли из «Крыльев»
24сегодня, 12:34
«Бетис» выкупил защитника Натана у «Наполи» за 9 млн евро
1сегодня, 12:25