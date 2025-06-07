«Краснодар» начал переговоры со «Спартаком» о трансфере Хлусевича

«Краснодар» начал переговоры о трансфере Даниила Хлусевича.

По информации «Чемпионата», «быки» связались со «Спартаком», чтобы обсудить возможный переход 24-летнего защитника. Стороны намерены продолжить переговоры.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Хлусевич провел 13 матчей и отличился одной результативной передачей. Его статистика – здесь .

Хлусевич пошутил о возможном уходе из «Спартака»: «Еду в Крым домой, наслаждаться морем. Краснодар буду проезжать»

Хлусевич о «Спартаке»: «Тяжело от понимания, что даже на поле не выходишь. Это футбол, не первый и не последний такой случай»