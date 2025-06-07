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«Краснодар» начал переговоры со «Спартаком» о трансфере Хлусевича

«Краснодар» начал переговоры о трансфере Даниила Хлусевича.

По информации «Чемпионата», «быки» связались со «Спартаком», чтобы обсудить возможный переход 24-летнего защитника. Стороны намерены продолжить переговоры.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Хлусевич провел 13 матчей и отличился одной результативной передачей. Его статистика – здесь

Хлусевич пошутил о возможном уходе из «Спартака»: «Еду в Крым домой, наслаждаться морем. Краснодар буду проезжать»

Хлусевич о «Спартаке»: «Тяжело от понимания, что даже на поле не выходишь. Это футбол, не первый и не последний такой случай»

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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