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  • Губерниев о Сафонове против Нигерии: «Был привоз от одного из лучших вратарей страны. К нам приехала приличная команда, РФС – молодцы»
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Губерниев о Сафонове против Нигерии: «Был привоз от одного из лучших вратарей страны. К нам приехала приличная команда, РФС – молодцы»

Дмитрий Губерниев оценил игру Матвея Сафонов против Нигерии (1:1).

Во втором тайме BetBoom товарищеского матча с Нигерией голкипер сборной России потерял мяч, сделав неточную передачу, и пропустил гол.

– Что скажете по результату матча Россия – Нигерия?

– Там был привоз от одного из лучших, если не лучшего, вратарей страны. Может, Акинфеев со мной не согласился бы и был бы прав по поводу этого звания.

Соперник был хороший, поэтому ничего страшного, что ничья. Главное – к нам приехала приличная команда, мы подарили людям радость, получили соревновательный опыт.

РФС – молодцы, продолжают поддерживать институт сборной и дарить людям радость, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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