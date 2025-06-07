Губерниев о Сафонове против Нигерии: «Был привоз от одного из лучших вратарей страны. К нам приехала приличная команда, РФС – молодцы»
Дмитрий Губерниев оценил игру Матвея Сафонов против Нигерии (1:1).
Во втором тайме BetBoom товарищеского матча с Нигерией голкипер сборной России потерял мяч, сделав неточную передачу, и пропустил гол.
– Что скажете по результату матча Россия – Нигерия?
– Там был привоз от одного из лучших, если не лучшего, вратарей страны. Может, Акинфеев со мной не согласился бы и был бы прав по поводу этого звания.
Соперник был хороший, поэтому ничего страшного, что ничья. Главное – к нам приехала приличная команда, мы подарили людям радость, получили соревновательный опыт.
РФС – молодцы, продолжают поддерживать институт сборной и дарить людям радость, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2330 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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