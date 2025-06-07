Губерниев о Сафонове против Нигерии: «Был привоз от одного из лучших вратарей страны. К нам приехала приличная команда, РФС – молодцы»

Дмитрий Губерниев оценил игру Матвея Сафонов против Нигерии (1:1).

Во втором тайме BetBoom товарищеского матча с Нигерией голкипер сборной России потерял мяч, сделав неточную передачу, и пропустил гол.

– Что скажете по результату матча Россия – Нигерия?

– Там был привоз от одного из лучших, если не лучшего, вратарей страны. Может, Акинфеев со мной не согласился бы и был бы прав по поводу этого звания.

Соперник был хороший, поэтому ничего страшного, что ничья. Главное – к нам приехала приличная команда, мы подарили людям радость, получили соревновательный опыт.

РФС – молодцы, продолжают поддерживать институт сборной и дарить людям радость, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .