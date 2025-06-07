Масалитин о сборной России: «Впечатления хорошие. Нигерия – сильнейший соперник, на их фоне мы смотрелись неплохо, были комбинации, взаимодействия»

Валерий Масалитин доволен игрой сборной России в матче против Нигерии.

Команда под руководством Валерия Карпина сыграла с нигерийской сборной вничью 1:1 в товарищеском матче.

«Нигерия – это сильнейший соперник, и на фоне него надо было посмотреть, в каком состоянии мы находимся. Понятно, что Нигерия приехала не с сильнейшим составом, отсутствовали лидеры, но это проблемы Нигерии. У нас тоже были свои потери: кто‑то заболел, кто‑то травму получил, кто‑то не долечился, сезон закончился.

Впечатления хорошие, играли, много не уступали, Нигерия выглядела сильной командой. Мы на фоне Нигерии смотрелись неплохо. Были хорошие комбинации, взаимодействия.

Но было видно, что команда находится не на пике формы. Если бы не ошибка Сафонова , могли бы выиграть», – сказал бывший игрок ЦСКА.