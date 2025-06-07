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Роналду о мотивации в 40 лет: «Наслаждаюсь моментом и собой. Моя карьера говорит за себя. Может, завтра проснусь и больше не захочу играть»

Криштиану Роналду высказался о мотивации в 40 лет.

«Я не собираюсь слишком много думать о будущем. У меня не так много лет, чтобы еще играть.

Моя карьера говорит сама за себя, так что я наслаждаюсь моментом. Не могу определить дату [завершения карьеры].

Может, завтра я проснусь и мне больше не захочется играть. И я подумаю: с меня хватит. В данный момент я наслаждаюсь собой», – сказал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2379 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Португалии по футболу
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