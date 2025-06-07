Генсек РФС об идее опустить «Химки» на 16-е место: «Спортивные результаты аннулируем? От позиции зависит сумма призовых, присвоение званий футболистам»

Генсек РФС высказался против идеи опустить «Химки» на последнее место в РПЛ.

Занявший 12-е место подмосковный клуб не получил лицензию для участия в Мир РПЛ в следующем сезоне и не успел подать заявку на лицензию для участия в Первой лиге.

– Все решения были приняты в соответствии с требованием регламента. Если бы начали менять регламент за месяц до окончания соревнования, то это привело бы к изменению всей турнирной ситуации в соревновании.

Тогда можно было бы отменять чемпионат и пересматривать заново его итоги. Все решения приняты согласно регламенту. Сейчас РФС в лице бюро исполкома примет решение по составу на следующий сезон.

– Как вам предложение Алаева автоматически опускать команды, не прошедшие лицензирование, на 16 место?

– Как? Это значит, что команда не играла в сезоне? Все ее спортивные результаты аннулируем? Команда заняла определенное место, от которого зависит сумма призовых от лиги.

От определенного места в турнирной таблице зависит присвоение различных разрядов и званий для футболистов. От места зависит сумма призовых для клуба от их собственных спонсоров.

Спортивные результаты никак не связаны с выдачей лицензии на следующий сезон. А если клуб заранее отказался? Команда может занять первое место, а потом отказаться от участия в следующем сезоне. И что? Они больше не первые?

А если бы мы приняли такую форму, начали играть стыковые матчи, а апелляционный комитет изменил бы решение по лицензии? Тогда мы отменяем первые стыковые матчи и начинаем все заново?

И если команде не выдали лицензию, то ей можно не играть? Нет спортивного принципа проводить такие матчи. А если таких команд будет несколько? Например, две или три, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.