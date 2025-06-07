Генсек РФС о матче «Черноморца» и «Сочи»: «Поручил департаментам защиты игры и лицензирования провести расследования. В начале недели получим ответ, надеюсь»

Максим Митрофанов поручил провести расследования по матчу «Черноморца» с «Сочи».

В 34-м туре Первой лиги «Черноморец» обыграл «Сочи» (2:1).

Клуб из Новороссийска занял третье место в чемпионате, но не прошел лицензирование для участия в стыковых матчах против команды Мир РПЛ. В них сыграл «Сочи», который стал пятым в таблице Первой лиги. Южане прошли «Пари НН» по сумме двух матчей и вернулись в Мир РПЛ .

Председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев заявил о попытке «попытке манипуляции результатом » матча против «Сочи ».

«Читал данное заявление Шишкарева. Знаю, что ФНЛ направила соответствующий запрос с просьбой пояснить некоторые моменты.

Я тоже дал поручение департаменту лицензирования и департаменту защиты игры провести в своих направлениях небольшие расследования.

Надеюсь, что в начале следующей недели получим от коллег ответ и будем принимать решение, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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