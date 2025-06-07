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Газизов о замене «Химок»: «Клубы не хотели голосовать, но должны были высказать позицию для РФС. 13 команд выбрали спортивный принцип – чтобы «Пари НН» остался в РПЛ»

Шамиль Газизов высказался о предложении клубов оставить «Пари НН» в РПЛ.

3 июня на общем собрании клубы Мир РПЛ  большинством голосов поддержали сохранение «Пари НН» в Премьер-лиге вместо «Химок», не получивших лицензию для участия в лиге в следующем сезоне.

– История с «Химками» и кто их заменит. Вы за какой вариант голосовали на общем собрании клубов РПЛ?

– Я за спортивный результат. Никто из клубов не хотел голосовать, но по регламенту мы должны были высказать свою позицию для РФС. В итоге 13 клубов проголосовали за то, чтобы был соблюден спортивный принцип. То есть, чтобы «Пари НН» остался в РПЛ, потому что эта команда была выше других в турнирной таблице. Вот и все.

– Сложно соблюдать спортивный принцип, когда команда вылетела из РПЛ, проиграв «Сочи» в стыках. Единственным вариантом выйти с достоинством из ситуации было бы изначально оставить нижегородский клуб в элите, а «Оренбург» и «Ахмат» отправить играть стыковые матчи.

– Александр Алаев высказал позицию РПЛ, она была такой, о чем вы говорите. И все были за такой вариант. То есть «Химки» должны были опустить в виртуальной таблице вниз, а все остальные поднялись бы на строчку выше. Но есть регламент соревнований, который теперь нужно поменять.

И нужно сдвинуть на более ранний срок процедуру лицензирования клубов. Хотя бы в начале мая объявлять итоги, чтобы у всех нас было понимание. Хотя бы к 10-15 мая все апелляции должны быть пройдены, и тогда при вынесении окончательного решения у нас будет четкая таблица без двойных ситуаций или вилок.

– Эта история нанесла сильный репутационный удар по российскому футболу?

– Не очень хороший момент, согласен. Надеюсь, бюро исполкома вынесет справедливое решение. Негативный фон оставили и стыковые матчи, болельщики и специалисты увидели здесь свою историю, им это не понравилось, потому что были какие-то игры, кто на кого хотел попасть, – сказал генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2241 голос
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoРФС
logoХимки
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
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