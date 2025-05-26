Губерниев о том, что РПЛ одна из лучших по зрелищности: «Да что там в Европе, в мире! Футбол в России прекрасен, нам несказанно повезло с такой интригой»
В субботу «Краснодар» дома обыграл «Динамо» (3:0) в матче 30‑го тура Мир РПЛ и впервые завоевал золотые медали турнира. Второй сезон подряд чемпион определился в последнем туре.
– Можно сказать, что по зрелищности наш чемпионат один из лучших в Европе?
– Да что там в Европе, в мире! Мы должны быть благодарны футболу и хоккею. Это флагманские виды спорта, которые не дают нам скучать. Сейчас наше отстранение продолжается, и никаких сдвигов и надежды на наше возвращение нет. Футбол и хоккей заставляют нас фанатеть от спорта. Можно было только мечтать о таких концовках, как в РПЛ. Очень отрадно, что все решается на футбольном поле.
«Зениту» обидно проигрывать в юбилейный год, но они боролись до конца – это прекрасно. Победителям и серебряным призерам можно гордиться. И ЦСКА за последние несколько месяцев тоже. «Спартаку» надо решить свои проблемы с менеджментом, покупкой игроков. «Динамо» нужно найти тренера, чтобы бороться за высокие места. Футбол в России прекрасен. Нам несказанно повезло с такой интригой, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».