Невеш о финале Лиги наций: «Не смотрю на матч как на противостояние Роналду и Ямаля. У Испании сильная команда как коллектив, Португалия – тоже такая»
Жоау Невеш не увеличил значимость противостояния Ламина Ямаля и Криштиану Роналду.
8 июня в Мюнхене пройдет финальный матч Лиги наций между сборными Португалии и Испании.
«Я не смотрю на этот матч как на противостояние Криштиану Роналду и Ламина Ямаля. Я смотрю на матч как встречу Португалии против Испании.
В испанской команде есть не только один Ямаль – это сильная команда как коллектив. Но и мы тоже такие.
Это не только про Криштиану – у нас сборная», – сказал полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2182 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости