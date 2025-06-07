Невеш о финале Лиги наций: «Не смотрю на матч как на противостояние Роналду и Ямаля. У Испании сильная команда как коллектив, Португалия – тоже такая»

Жоау Невеш не увеличил значимость противостояния Ламина Ямаля и Криштиану Роналду.

8 июня в Мюнхене пройдет финальный матч Лиги наций между сборными Португалии и Испании.

«Я не смотрю на этот матч как на противостояние Криштиану Роналду и Ламина Ямаля . Я смотрю на матч как встречу Португалии против Испании .

В испанской команде есть не только один Ямаль – это сильная команда как коллектив. Но и мы тоже такие.

Это не только про Криштиану – у нас сборная», – сказал полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш.