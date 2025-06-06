Ямаль о Роналду: «Легенда футбола, мы все его очень уважаем. Испания хочет войти в историю, постараемся победить Португалию»
Ламин Ямаль назвал Криштиану Роналду легендой перед финалом Лиги наций.
В полуфинале команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Францию со счетом 5:4, Ямаль сделал дубль. 8 июня Испания сыграет с Португалией.
«Мы хотим войти в историю. Самое сложное в футболе – побеждать снова и снова. Именно это мы постараемся сделать и защищать цвета нашей национальной сборной.
Мы все очень уважаем Роналду – он легенда футбола. Я буду выполнять свою работу, а именно – стараться побеждать», – сказал 17-летний вингер «Барселоны».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: OkDiario
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