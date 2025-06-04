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«Московские команды бились с «Зенитом» в этом сезоне. Именно они не дали петербуржцам стать чемпионами». Зырянов об РПЛ

Константин Зырянов заявил, что московские клубы не дали «Зениту» стать чемпионом.

– Если вспоминать, как «Зенит» шел по сезону, то были и взлеты, и падения. Отличное начало, после которого практически все уже записали сине‑бело‑голубых в чемпионы. Играли действительно красиво, плюс выдали победную серию на старте. Вендел с Глушенковым выглядели на поле как братья, которые понимают друг друга с полуслова.

В этом смысле травма Глушенкова на ровном месте в игре с «Химками» случилась очень не вовремя и многое изменила. Следующий отрезок получился не слишком удачным.

Однако затем «Зенит» выправил ситуацию.

– Согласен. Больше того, опять же, все думали, что «Зенит» в заключительных осенних матчах берет 6 очков дома с «Крыльями Советов» и «Акроном», уходит на зимнюю паузу с отрывом, а весной – чемпион. Но в итоге две эти встречи сыграли с командой злую шутку.

Многие считают, что именно они стоили «Зениту» чемпионства.

– Знаете, у меня другое мнение. Мне кажется, ключевыми стали весенние матчи со столичными командами в Москве, когда «Зенит» не смог обыграть в гостях «Спартак» (1:2), «Локомотив» (1:1) и «Динамо» (1:1). Победа в любой из этих встреч – и «Зенит» стал бы чемпионом. Но московские команды, было ощущение, бились с петербуржцами в этом сезоне. И в итоге именно они не дали «Зениту» стать чемпионом, – сказал бывший полузащитник «Зенита». 

«Зенит» занял второе место в прошедшем сезоне Мир РПЛ, на один балл отстав от «Краснодара».

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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