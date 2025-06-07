Криштиану Роналду: «Скучаю по трофеям, но нельзя всегда побеждать. Уверен, Португалия возьмет титул завтра»

Криштиану Роналду заявил, что скучает по трофеям.

«Я скучаю по трофеям, но это часть жизни, ты не можешь всегда побеждать. Это футбол, есть времена, когда можешь выиграть многое. Но есть годы, когда не берешь трофеи. Это часть футбола, поскольку ты не можешь всегда выигрывать.

Однако есть последний шанс в сезоне, который будет завтра. Уверен, что все пройдет хорошо, и Португалия уедет с трофеем. Предстоит сложный матч», – сказал форвард сборной Португалии .

Напомним, Португалия сыграет с Испанией в финале Лиги наций.

После перехода Криштиану «Аль-Наср» выиграл лишь одно соревнование – Кубок арабских чемпионов, считающийся товарищеским турниром.