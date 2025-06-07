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  • Анжело о Роналду: «Талиска пошутил: «Не разговаривай с ним. Жди, он сам тебя поприветствует». Криштиану сказал: «Ну вот, новенькие даже не здороваются». Я сразу извинился»
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Анжело о Роналду: «Талиска пошутил: «Не разговаривай с ним. Жди, он сам тебя поприветствует». Криштиану сказал: «Ну вот, новенькие даже не здороваются». Я сразу извинился»

Анжело Габриэл рассказал о том, как познакомился с Криштиану Роналду.

«Криштиану – очень классный человек. В первый раз, когда я пришел, поздоровался с Отавио и другими, и спросил у Талиски: «А как Криштиану, какой он?»

А он взял и подшутил надо мной: «Даже не разговаривай с ним. Жди, пока он сам тебя поприветствует». Я сразу весь напрягся.

Потом Криштиану заходит в раздевалку – у него такая невероятная харизма! Я сижу, он заходит и начинает со всеми здороваться. Я поворачиваюсь к Талиске и спрашиваю: «Что делать?» А он говорит: «Не здоровайся, подожди, пока он сам подойдет». 

Роналду поздоровался со всеми, а до меня не дошел. Потом сел и посмотрел на меня. И вдруг говорит: «Ну вот, новенькие приходят и даже не здороваются. Посмотрим, как дальше пойдет…»

Я сразу извинился: «Прости, Криштиану, Талиска сказал, что не надо здороваться первым».

А он в ответ: «Если что-то нужно – обращайся, отец тут все контролирует. Только на поле пасуй мне». Вот тогда все напряжение и ушло», – рассказал ESPN 20-летний полузащитник «Аль-Насра». 

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: A Bola
logoОтавио
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoТалиска
logoАнжело Габриэл
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