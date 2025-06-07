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  • Руис о Роналду: «Одна из величайших фигур в футболе, пример для подражания. Настоящий бомбардир, отправляет в сетку каждый мяч, который к нему попадает. Его достижения невероятны»
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Руис о Роналду: «Одна из величайших фигур в футболе, пример для подражания. Настоящий бомбардир, отправляет в сетку каждый мяч, который к нему попадает. Его достижения невероятны»

Фабиан Руис комплиментарно высказался о Криштиану Роналду.

«Для меня и, думаю, всех остальных Криштиану – одна из величайших фигур в мире футбола, пример для подражания. Мы знаем его карьеру, и все то, чего он добился и продолжает достигать даже сейчас, несмотря на возраст, просто невероятно.

То, что он сохраняет такие амбициозность и рвение, многое о нем говорит. Он настоящий бомбардир, отправляет в сетку каждый мяч, который к нему попадает. Мы должны быть очень внимательны к нему.

В воскресенье будет красивый матч, ведь мы играем против такого футболиста, как Криштиану», – отметил полузащитник сборной Испании.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
logoКриштиану Роналду
logoСборная Испании по футболу
logoПСЖ
logoФабиан Руис
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
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