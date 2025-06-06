Трезеге о Мбаппе в «Реале»: «Он постарается отомстить всем на КЧМ. Наличие Килиана в команде – это скорее решение, чем проблема. Остается в числе трех-четырех лучших игроков мира»

Давид Трезеге поделился мнением о сезоне Килиана Мбаппе в «Реале».

– Килиан Мбаппе – лучший бомбардир Европы, но без Лиги чемпионов. Что думаете о его будущем?

– Мбаппе остается в числе трех-четырех лучших игроков мира, надо сказать честно. Конечно, на клубном уровне ему пока не удалось победить.

Когда ты в «Реале », единственное, что от тебя требуется, – это побеждать. Он не выиграл ни Ла Лигу, ни Кубок, ни Лигу чемпионов.

Несмотря на это, на индивидуальном уровне Мбаппе был исключительным, и, конечно, его амбиции – брать трофеи с «Реалом».

Он постарается отомстить всем на клубном чемпионате мира. Тем более что там он будет под руководством Хаби Алонсо .

Алонсо сам был игроком «Реала», это его дом, он точно знает, как надо себя вести.

У него была отличная карьера в «Байере», ему предстоит адаптироваться на новом месте и вернуть «Реалу» качество.

Думаю, наличие Мбаппе в команде – это скорее решение, чем проблема, – сказал бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге .