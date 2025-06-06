  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Трезеге о Мбаппе в «Реале»: «Он постарается отомстить всем на КЧМ. Наличие Килиана в команде – это скорее решение, чем проблема. Остается в числе трех-четырех лучших игроков мира»
12

Трезеге о Мбаппе в «Реале»: «Он постарается отомстить всем на КЧМ. Наличие Килиана в команде – это скорее решение, чем проблема. Остается в числе трех-четырех лучших игроков мира»

Давид Трезеге поделился мнением о сезоне Килиана Мбаппе в «Реале».

Килиан Мбаппе – лучший бомбардир Европы, но без Лиги чемпионов. Что думаете о его будущем?

– Мбаппе остается в числе трех-четырех лучших игроков мира, надо сказать честно. Конечно, на клубном уровне ему пока не удалось победить.

Когда ты в «Реале», единственное, что от тебя требуется, – это побеждать. Он не выиграл ни Ла Лигу, ни Кубок, ни Лигу чемпионов.

Несмотря на это, на индивидуальном уровне Мбаппе был исключительным, и, конечно, его амбиции – брать трофеи с «Реалом».

Он постарается отомстить всем на клубном чемпионате мира. Тем более что там он будет под руководством Хаби Алонсо.

Алонсо сам был игроком «Реала», это его дом, он точно знает, как надо себя вести.

У него была отличная карьера в «Байере», ему предстоит адаптироваться на новом месте и вернуть «Реалу» качество.

Думаю, наличие Мбаппе в команде – это скорее решение, чем проблема, – сказал бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoДавид Трезеге
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoХаби Алонсо
logoчемпионат мира среди клубов
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Динамо» может продать Карраскаля «Фламенго» за 12+2 млн евро, если бонусы будут легкодостижимыми (GOAL Brasil)
558 минут назад
Соболенко проиграла Гауфф в финале, Дасу допросили в Эстонии из-за слов про Россию, Николич договорился с АЕК, Рибери подколол Роналду и другие новости
1сегодня, 04:10
Ташуев за 18 клубов в РПЛ: «Россия — огромная страна, количество кубковых матчей увеличивается. Случай с «Химками» – единичный»
9сегодня, 03:59
«Зенит» не против участия Жерсона в КЧМ. Клуб ждет прибытия хавбека «Фламенго» после 10-дневного отпуска
2сегодня, 03:29
Черчесов о прощальном матче Акинфеева за сборную: «Хочу быть главным тренером в такой игре, извините за нескромность»
12сегодня, 02:34
Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину у стадиона в Минске: «Благодаря ему китайцы за свой счет построили арену»
18сегодня, 02:22
Роналду приглашали в «Ривер Плейт». Тренер клуба Гальярдо контактировал с Криштиану насчет участия в КЧМ
8сегодня, 01:48
Неймар не тренируется с «Сантосом» из-за коронавируса. Форвард провел 14 матчей после возвращения в клуб в январе
24вчера, 22:04
«Битва районов» в Кабардино-Балкарии: 8х8, два тайма по 15 минут, в финале даже есть ВАР
вчера, 21:30Спецпроект
Ишмуратова о допросе Дасы: «Процесс насаждения русофобии в действии. Европу принудительно заставляют нас ненавидеть»
53вчера, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Кафанов о Сафонове в игре с Нигерией: «Совершил фантастический сэйв, который мало кому под силу в Европе. Моменты, в которых он выручил, показали, что он стал сильнее»
4 минуты назад
Де ла Фуэнте о финале Лиги наций: «Португалия очень мощная команда, в ее идеях есть что-то похожее на наши. Испания постарается удивить»
23 минуты назад
Карасев верно удалил Писарского в игре с «Пари НН», считает ЭСК: «Форвард «Сочи» совершил контакт открытой стопой в область голени, угрожая безопасности Эктова»
238 минут назад
Дешам перед Германией: «У Франции меньше времени – придется внести немало изменений. Хорошая возможность дать сыграть ряду футболистов»
1сегодня, 03:46
Олусегун о том, что посоветовал сборной Нигерии: «Попробовать красный суп. В России очень вкусно готовят борщ»
4сегодня, 03:07
«Байер» покупает форварда «Альбасете» Кофане за 5 млн евро. У 18-летнего камерунца 8 голов в 20 играх Сегунды
1сегодня, 02:50
Куртиян о «Зените»: «Больше трех латиноамериканцев – многовато. Многие воспитанники полагают, что лучше оставаться даже в глубокой ротации – контракты-то хорошие»
1сегодня, 02:00
Кейн об 1:0 с Андоррой: «Не лучшая игра Англии, не получилось постоянно атаковать. Извлечем из нее уроки»
сегодня, 01:31
«Краснодар» рассматривает Корякина на подмену Агкацеву. У вратаря «Родины» 12 матчей на ноль в сезоне Первой лиги
3сегодня, 01:19
Кейн с 72 мячами делит 15-е место по голам за сборные. У англичанина 450 голов в карьере
8вчера, 22:06