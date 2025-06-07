Орлов о сборной: «Нужны квалифицированные центральные защитники. Мелехин и Осипенко – медленные. Карпин делает ставку на игроков «Ростова», какое у них место в РПЛ?»

Геннадий Орлов заявил, что сборной России не хватает центральных защитников.

В пятницу сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче.

«Вновь проявилась старая болезнь российского футбола. Два центральных защитника – Мелехин и Осипенко – медленные. Как нигериец легко убежал от Мелехина в первом тайме и выскочил один на один с Сафоновым! Ну что это такое?

Осипенко неплохо подключается в атаку, полезен на стандартах, может отдать проникающую передачу. Но вот что касается непосредственно оборонительных действий... Не знаю. Многовато фолит.

При желании арбитр мог ему и вторую желтую карточку показать. В общем, для игр на высоком уровне у нас должны быть более квалифицированные центральные защитники.

А Карпин делает ставку на представителей «Ростова ». Какое место заняли дончане в РПЛ ? Восьмое? Ну вот вам и ответ», – сказал комментатор Геннадий Орлов.