«Нигерия лучше работала с мячом, Россия уступает в этом компоненте. Темп высоким не назовешь, не можем играть на скоростях ведущих клубов и сборных Европы». Орлов про 1:1

Геннадий Орлов считает, что нигерийские футболисты техничнее российских.

Сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче.

«Это был настоящий контрольный матч, очень серьезное испытание для команды Валерия Карпина.

И мне уже на первых минутах бросилось в глаза следующее: разный уровень индивидуального, исполнительского мастерства. Нигерийцы просто-напросто лучше работали с мячом.

Наши ребята в этом компоненте им явно уступают. И это при том, что африканцы не привезли в Москву трех своих ключевых исполнителей!

В желании и настрое хозяевам, конечно, не откажешь. Боролись, старались выгрызать мячи, лезли вперед.

Но все время не хватало последнего удара, касания... Да и темп высоким, увы, не назовешь.

Пока мы не можем играть на тех скоростях, которые демонстрируют ведущие клубы и сборные Европы. Сравните с Лигой чемпионов. Контраст...» – сказал комментатор Геннадий Орлов .