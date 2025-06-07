Глебов о стычке в матче c Нигерией: «Нигериец закипел, ему что-то не понравилось. Я сказал ему fuck off»

Данил Глебов прокомментировал стычку с игроком Нигерии (1:1).

– Товарищеский матч, но ты закипел на поле. Что было?

– Не я, нигириец закипел. Что-то ему не понравилось. Ничего особенного, тактический фол. Но ему что-то не понравилось.

– Что ты ему сказал?

– Fuck off (можно перевести как «отвали», «пошел ты» с английского – Спортс’‘). Хорошо ли у меня с английским? Громко сказано, – сказал хавбек сборной России.