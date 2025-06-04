Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»

Данил Глебов рассказал, что не успел понять Марцела Личку как тренера.

«К сожалению, наверное, как тренера до конца я Марцела не понял, если так можно сказать. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться.

Но, к сожалению, я не сильно много с ним поработал», – сказал полузащитник «Динамо».

Глебов перешел в «Динамо » из «Ростова» прошлой зимой. Московский клуб объявил об отставке Лички 1 мая.