Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»
Данил Глебов рассказал, что не успел понять Марцела Личку как тренера.
«К сожалению, наверное, как тренера до конца я Марцела не понял, если так можно сказать. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться.
Но, к сожалению, я не сильно много с ним поработал», – сказал полузащитник «Динамо».
Глебов перешел в «Динамо» из «Ростова» прошлой зимой. Московский клуб объявил об отставке Лички 1 мая.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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