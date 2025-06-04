Карпин о невызове Умярова в сборную: «Он проигрывает конкуренцию Глебову и Кисляку. Возможно, через три месяца будет сильнее обоих на две головы»
Валерий Карпин рассказал, почему Наиль Умяров не вызван в сборную России.
6 и 10 июня национальная команда сыграет с Нигерией и Беларусью в товарищеских матчах.
— Почему не вызван Умяров?
— Понравились другие игроки больше, чем Умяров. Глебов и Кисляк играют на этой позиции. Он проигрывает им конкуренцию. Я хочу, чтобы в сборной на этой позиции играли Глебов и Кисляк.
— Глебов круче Умярова?
— Нет, я не считаю, что Глебов более классный игрок, чем Умяров. Возможно, через три месяца Умяров будет сильнее обоих на две головы. Просто я считаю на данный момент, что конкретно на эти игры подходят больше Глебов и Кисляк. И все.
— Прогресс увидели у Умярова по ходу сезона?
— По ходу этого сезона прогресса не увидел, но по сравнению с прошлым прогресс есть, – сказал тренер сборной России.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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