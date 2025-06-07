Экс‑хавбек «Челси» и «Арсенала» Жоржиньо перешел во «Фламенго»
Жоржиньо перешел в бразильский «Фламенго».
33-летний экс‑футболист «Челси», «Арсенала», «Наполи» и чемпион Европы в составе сборной Италии подписал контракт до 2028 года.
Жоржиньо ранее по взаимной договоренности расторг контракт с «Арсеналом». В прошлом сезоне он провел 27 матчей и забил один гол.
Жоржиньо родился в Бразилии, но выступал за сборную Италии.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Фламенго»
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