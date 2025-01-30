Жоржиньо согласовал с «Фламенго» контракт на 3 года. Осталось договориться о расторжении договора с «Арсеналом»

Жоржиньо согласен перейти во «Фламенго».

Terra со ссылкой на журналиста Вене Казагранде сообщает, что полузащитник «Арсенала » согласовал контракт на три года с бразильской командой. Теперь остается только договориться с «канонирами» о расторжении договора.

Если лондонцы не отпустят хавбека сейчас, он присоединится к новой команде летом.

В этом сезоне Жоржиньо провел 10 матчей в АПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .