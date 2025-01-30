Жоржиньо согласовал с «Фламенго» контракт на 3 года. Осталось договориться о расторжении договора с «Арсеналом»
Жоржиньо согласен перейти во «Фламенго».
Terra со ссылкой на журналиста Вене Казагранде сообщает, что полузащитник «Арсенала» согласовал контракт на три года с бразильской командой. Теперь остается только договориться с «канонирами» о расторжении договора.
Если лондонцы не отпустят хавбека сейчас, он присоединится к новой команде летом.
В этом сезоне Жоржиньо провел 10 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Terra
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