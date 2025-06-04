Жоржиньо, Стерлинг, Тирни и Нето покинут «Арсенал» в связи с истечением срока договоров. Переговоры с Парти продолжаются
Жоржиньо, Рахим Стерлинг, Киран Тирни и еще 17 человек покинут «Арсенал».
Клуб объявил об уходе 20 игроков, сроки контрактов которых завершаются в конце июня.
В их число входят игроки основной, молодежной и юношеской команд, а также футболистки женского «Арсенала».
Среди прочих команду покинут Жоржиньо, Киран Тирни, Рахим Стерлинг (был арендован у «Челси») и Нето (был в аренде из «Борнмута»).
Отмечается, что переговоры с полузащитником Томасом Парти продолжаются.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Арсенала»
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