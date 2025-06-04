Жоржиньо, Стерлинг, Тирни и Нето покинут «Арсенал» в связи с истечением срока договоров. Переговоры с Парти продолжаются

Жоржиньо, Рахим Стерлинг, Киран Тирни и еще 17 человек покинут «Арсенал».

Клуб объявил об уходе 20 игроков, сроки контрактов которых завершаются в конце июня.

В их число входят игроки основной, молодежной и юношеской команд, а также футболистки женского «Арсенала».

Среди прочих команду покинут Жоржиньо , Киран Тирни , Рахим Стерлинг (был арендован у «Челси») и Нето (был в аренде из «Борнмута»).

Отмечается, что переговоры с полузащитником Томасом Парти продолжаются.

Джон Оби Микел: «Арсенал» снова провалился, даже когда у «Сити» и всех были проблемы. Как говорит мой приятель Эвра: это как смотреть Netflix, всегда приходится ждать следующего сезона»