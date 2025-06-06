«Вся Россия смотрит матчи сборной, чтобы порадоваться за нее в такое нелегкое время. Хорошо, что есть хоть какая-то отдушина». Булыкин об игре с Нигерией

Дмитрий Булыкин назвал матч России с Нигерией отдушиной в непростое время.

Сборные проведут BetBoom товарищеский матч сегодня в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

«Я ожидаю хорошей и красивой игры, голов, ну и конечно, победы сборной России.

Вся страна смотрит матчи национальной команды для того, чтобы порадоваться за нее в такое нелегкое время. Хорошо, что в период отстранения от международных соревнований есть хоть какая-то отдушина. Так что всем будем смотреть и болеть за наших.

Нигерия – неплохой соперник. Если нигерийцы выйдут основным составом биться на сто процентов, то нам тяжело с ними будет. Они играют в атлетичный футбол. Однако, без ведущих игроков им будет намного сложнее против нас», – заявил бывший нападающий сборной России.

Российские команды отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.