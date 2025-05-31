Игроки «МЮ» «в ярости» из-за азиатского турне после сезона. Они понимают, что клубу нужны 8 млн фунтов, но не рады, поскольку могли провести время с семьями вместо этого (The Times)

Футболисты «Манчестер Юнайтед» остались недовольны поездкой в Азию.

После завершения сезона команда отправилась в Азию, где провела два товарищеских матча.

В Куала-Лумпуре манкунианцы сыграли против сборной звезд Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (0:1), а в Гонконге – против сборной Гонконга (3:1).

Как пишет The Times, три источника использовали одну ту же фразу, чтобы описать чувства большей части команды относительного турне, тогда как они могли провести это время с семьями. «Они в ярости», – сообщили источники.

Игроки посетили несколько мероприятий, организованных спонсорами клуба, включая adidas, Tezos, Apollo, Maybank и Snapdragon.

Один из футболистов посоветовал товарищу по команде давать короткие ответы на сессии вопросов и ответов в Куала-Лумпуре, чтобы выступление закончилось как можно быстрее.

Тем не менее футболисты понимают, почему им пришлось отправиться в поездку – 8 миллионов фунтов стерлингов смягчат штраф в размере 10 миллионов фунтов, который клуб заплатит adidas за то, что клуб не смог выйти в Лигу чемпионов второй сезон подряд.